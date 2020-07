Mit dem Nachbarn zum Einkaufen : Neue Mitfahrerbänke sorgen für mehr Mobilität auf dem Dorf

Aufs Probesitzen wollten Harald Drescher, Holger Kotthaus und Bürgermeister Rainer Bleek bei der Übergabe im Regen verzichten. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Auf die Bank setzen, Fahrziel angeben, warten – und von einem Autofahrer in die Stadt mitgenommen werden: Ein Pilotprojekt der Stadt in Ellinghausen soll zeigen, wie die Parkbänke als Mitfahrzentrale im Örtchen angenommen werden.

So schön es auch ist, ganz idyllisch mitten zwischen blühenden Wiesen und grünen Wäldern auf dem Land zu wohnen – es gibt Momente, in denen der abgelegene Wohnort kompliziert wird. Wenn man nämlich von der Hofschaft ins nächste Dörfchen oder die Stadt möchte, kein eigenes Auto hat und auch kein Bus in der Nähe abfährt. Dann wird der Besuch beim Arzt oder die Fahrt zum Einkaufen schnell zur logistischen Meisterleistung.

Jetzt sollen Mitfahrerbänke dabei helfen, sich nicht „gefangen“ oder einsam zu fühlen auf dem Dorf. Das Prinzip ist einfach: Drei Bänke stehen ab sofort in Ellinghausen parat für Einwohner, die dort Platz nehmen und darauf warten, dass sie von Autofahrern aus dem Dorf mitgenommen werden.

Durch entsprechende Schilder an der Bank können sie anzeigen, wo ihre Fahrt hinführen soll: entweder in Richtung Tente oder zum Kirchweg in Richtung Hilden. Autofahrer, die an der Bank vorbeikommen und dort jemanden sehen, können anhalten und den Nachbarn mitnehmen. Vorteil: der Plausch im Wagen stärkt das Miteinander im Dorf und schont die Umwelt.

Mobil ohne Auto: Dafür soll die Mitfahrerbank in Ellinghausen sorgen, die gerade übergeben wurde. Foto: Kathrin Kellermann

Auf einem dritten Schild, das an der Bank an der Schulbushaltestelle in Ellinghausen angebracht ist, steht ‚Pause’. „Für die Spaziergänger, die hier nur Rast machen“, sagt Holger Kotthaus, der die Bänke in dieser Woche mit Tiefbauamtsleiter Harald Drescher aufgestellt hat.

Ein erstes Probesitzen durch Bürgermeister Rainer Bleek fiel zwar durch den Regen bei der Übergabe aus, trotzdem freut er sich über das Pilotprojekt: „Die Mitfahrerbänke erweitern das öffentliche Verkehrsnetz und sind ein Angebot für die Bürger in den abgelegeneren Hofschaften, die der Bus nicht anfährt“, sagt er. Durch die Mitfahrerbänke sollen künftig zumindest die Fahrten zur nächsten Bushaltestelle oder auch gleich in den Ort gesichert sein.

2.500 Euro haben die drei Bänke in Ellinghausen gekostet, die nun zwei Jahre lang getestet werden, ob und wie sich Autofahrer und Mitfahrer aneinander gewöhnen: „Der Vorteil ist, dass sich in kleineren Ortschaften die meisten Menschen zumindest vom Sehen kennen, und dann eher bereit sind, jemanden mitzunehmen“, sagt Harald Drescher.