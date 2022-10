Willkommen in Wermelskirchen : Mit viel Kraft vom Flüchtling zur Fachkraft

Wermelskirchen Ashfaq Javed hat die Ausbildung zum Altenpfleger erfolgreich beendet. Nun hofft der 50-Jährige aus Pakistan auf einen verlässlichen Aufenthaltsstatus – und auf ein Wiedersehen mit seiner Familie.

Vor sechs Jahren hat Javed sein Heimatland Pakistan verlassen und hat sich auf den Weg nach Europa gemacht – ohne seine Frau und die drei gemeinsamen Kinder. „Vom ersten Augenblick an hat mich die Hoffnung begleitet, meine Familie bald wiederzusehen“, erzählt er. Er habe nicht in Pakistan bleiben können, ergänzt er dann leise. Viel wolle er dazu gar nicht sagen. Aber er sei Christ und habe in einem islamischen Land gelebt. „Mein Leben war bedroht“, sagt er. Also rettete er sich nach Europa. Er sprach Urdu, Panjabi und Englisch, hatte als Grundschullehrer gearbeitet und kam nun nach Deutschland. „Alles war fremd“, erinnert er sich. „Hier“, sagt er und deutet auf sein Herz, „hier habe ich mich fremd gefühlt.“ Die ersten Worte, die er verstand: „Bitte warten!“ und „Dankeschön“. Das eine sah er auf digitalen Tafeln bei den Behörden, das andere brachte er sich schnell bei. Dann traf er auf „Frau Cornelia“ und die Initiative Willkommen in Wermelskirchen: Cornelia Seng lud ihn zum Sprachkursus ins Gemeindezentrum ein und stellte ihn Brigitte Schopphoff vor. „Ohne die beiden säße ich heute nicht hier“, sagt Javed.

Als sich bei der Evangelischen Jugendhilfe keine beruflichen Perspektiven für ihn abzeichneten, steuerte Javed mit Hilfe von Familie Schopphoff um: Er beendete die restliche Zeit seines Bundesfreiwilligendienstes im „Haus Vogelsang“ – um die Altenpflege kennenzulernen. „Das hat auch etwas mit meiner eigenen Erziehung zu tun“, sagt er, „wir haben immer in der ganzen Familie gelebt. Ich habe meine Eltern bis zu ihrem Tod versorgt, und es gehört für mich dazu, sich um ältere Menschen zu kümmern.“ Er mochte die Arbeit im Vogelsang, sammelte wertvolle Erfahrungen und schmiedete einen Plan: Er würde sich zum examinierten Altenpfleger ausbilden lassen – auch, wenn es schwer würde. „Du brauchst dein Herz für diese Aufgabe“, sagt der 50-Jährige, „dann kannst du sehr zufrieden werden.“ Das Herz brachte er mit. Und mit Unterstützung der Evangelischen Pflegeakademie Hasensprungmühle in Lennep und der Pflegeeinrichtung am Vogelsang startete er 2019 seine Ausbildung. „Das wird richtig schwierig“, sagte ihm die Schulleiterin damals voraus – und sie behielt Recht. Javed kämpfte mit der Fachsprache und den Aufgaben, tat sich mit Fragen in Prüfungen schwer: „Ich hatte immer ein bisschen Angst, dass ich es nicht schaffe und habe mich geschämt, weil ich nicht alles verstanden habe“, sagt er. Brigitte Schopphoff lernte an den Nachmittagen mit ihm – Hausaufgaben, Sprachübungen, alles, was anstand. „Jeden Tag vier Stunden“, erzählt der 50-Jährige. Nur 21 von 37 Altenpflegeschülern, die 2019 die Ausbildung antraten, schlossen sie am Ende auch ab. „Ich war der Opa der Klasse“, sagt er und grinst. Am 22. September bekam er die Ergebnisse. „Es lief gut“, sagt er, „es ist ein Wunder. Und diese Kraft war nicht meine Kraft, sondern Gottes Kraft.“ Er kann das jetzt sagen, weil er in einem freien Land lebt. Die Dankbarkeit richtet sich nun aber nicht nur Richtung Himmel, sondern auch in die Richtung jener, die ihn unterstützt haben. „Fest steht: Alleine hätte ich das nicht geschafft“, sagt er und blickt zu Brigitte Schopphoff, die lachend abwinkt. Am 23. September hat Ashfaq Javed sein Zeugnis bekommen – und als die ehemalige Schulleiterin, die ihn damals eingeschrieben hatte, ihm die Hand gab, da flossen ihm plötzlich die Tränen über das Gesicht.