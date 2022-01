Verhandlung vor dem Wermelskirchener Amtsgericht : Mit der Trillerpfeife ins Ohr geblasen – Verfahren eingestellt

Dabringhausen Ein eskalierter Nachbarschaftsstreit in Dabringhausen landete vor dem Wermelskirchener Amtsgericht. Wegen Geringfügigkeit gab es aber kein Urteil.

Der Fall an sich war indes mindestens ebenso kurios wie diese – zum Schluss geklärte – Frage. Die Frau, die mittlerweile in Remscheid lebt, musste sich wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten, weil sie am 19. Oktober 2020 im Treppenhaus ihrer damaligen Wohnung in Dabringhausen ihrem 73-jährigen Nachbarn lautstark mit der Pfeife ins Ohr geblasen hatte. Hintergrund war ein offensichtlich schon seit Beginn des Nachbarschaftsverhältnisses, wenn man das so nennen wollte, schwelender Konflikt der Angeklagten mit dem 73-Jährigen und seiner Frau. Die Angeklagte räumte zwar ein, die Trillerpfeife benutzt zu haben. „Aber ich wurde von meinem Nachbarn drangsaliert, seitdem ich 2019 in das Haus gezogen war“, fügte sie an. So sei er mit der Gestaltung ihres Balkons unzufrieden gewesen, habe über den Sonnenschutz geschimpft, sie fotografiert und ihr im Hausflur aufgelauert. Sie sei gehbehindert und daher von der Bewegung her eingeschränkt. „Deswegen brauche ich im Treppenhaus auch etwas mehr Platz“, sagte sie.