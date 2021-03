Themenwoche: Mobilität der Zukunft : Mit Schnellbus 14 Minuten schneller von Wermelskirchen nach Köln

Noch halten am Busbahnhof nur die normalen Busse. Ab Dezember soll die Schnellbuslinie nach Köln hinzukommen. Foto: Udo Teifel (Archiv)

Wermelskirchen Ab Dezember sollen auch Pendler aus Wermelskirchen schneller mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln nach Köln kommen: Der neue Schnellbus soll sie an Schiene in Leverkusen anbinden. Bis 31. März müssen die Fördermittel beantragt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Wer morgens um 5.27 Uhr am Rathaus in die Linie 260 Richtung Köln steigt, der kommt um 6.49 am Hauptbahnhof in der Domstadt an. Eine Stunde und 20 Minuten fährt der Bus über Dörfer und Hofschaften, über Schlebusch, Köln-Mülheim und Köln-Deutz bis in die Innenstadt. Ab Dezember soll zwischen Wipperfürth und dem Chempark in Leverkusen ein Schnellbus fahren – der auch Pendlern aus Wermelskirchen den Weg Richtung Köln erleichtern soll.

Der Gedanke dahinter: Pendler können in Schlebusch oder Leverkusen Mitte auf die Schiene umsteigen. Die Regionalbahn etwa braucht von Schlebusch bis zum Kölner Hauptbahnhof 16 Minuten.

Info Mehr Komfort in Schnellbussen Modelle Die Schnellbusse sollen den Pendlern mehr Komfort bieten: So könnten etwa Gepäcknetze eingerichtet werden. Ein WLAN-Zugang soll den Mitfahrern die Möglichkeit geben, während der Fahrt sicher im Internet zu surfen. Spuren Teilweise hat die Stadt Leverkusen bereits Busspuren eingerichtet, die es auch dem Schnellbus ermöglichen soll, am Stau während des Berufsverkehrs vorbeizufahren.

Von Leverkusen Mitte braucht die S-Bahn 19 Minuten. Und auch der Weg Richtung Leverkusen soll deutlich weniger Zeit in Anspruch nehmen als heute – auch dank einer neuen Ampelschaltung. Die könnte nach dem neuen Busfahrplan geschaltet werden, so dass möglichst wenig Stau auf der Strecke die Fahrt verzögert. Im Kreisausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr rechnete Kreisdezernentin Elke Reichert im Dezember: Wer künftig um 5.23 Uhr in Wermelskirchen in den Bus steige, könne um 6.29 Uhr am Hauptbahnhof in Köln aussteigen. Er würde also eine Stunde und sechs Minuten brauchen – 14 Minuten weniger als bisher. Allerdings müsste er einen Umstieg einplanen.

Deutlich mehr Zeitersparnis dürften Pendler aus Wipperfürth, Hückeswagen und Bergisch Born haben, die ebenfalls an die Schnellbuslinie angeschlossen werden. Von dort aus geht es weiter nach Wermelskirchen mit zwei Bushaltestellen – in Belten und am Busbahnhof. Der Schnellbus fährt dann laut Rheinisch-Bergischem Kreis weiter nach Hilgen, Leverkusen Schlebusch, Leverkusen Mitte, Leverkusen und Chempark.

„Aktuell befinden sich die drei Aufgabenträger des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs – der Oberbergische Kreis, die Stadt Leverkusen und der Rheinisch-Bergische Kreis – im finalen Abstimmungsprozess, um Fördermittel zu beantragen“, heißt es auf Nachfrage aus dem Kreishaus in Bergisch Gladbach. Der Förderantrag muss bis zum 31. März beim Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR) eingereicht werden. „Derzeit befindet man sich im Zeitplan für einen Start zum Fahrplanwechsel im Dezember“, erklären die Fachleute vom Kreis. Der NVR könnte die entstehenden Kosten pauschal mit 0,75 Euro pro Fahrplankilometer fördern. „Die übrige Kosten werden entsprechend der jährlich gefahrenen Kilometer von den Aufgabenträgern zu tragen sein“, heißt es beim Kreis.

Die Investition lohne sich: „Mit dem Schnellbus sollen die Bürgerinnen und Bürger im nördlichen und mittleren Kreisgebiet gut und zügig an den Schienenverkehr und so an die Ballungszentren der Rheinschiene angebunden werden“, wünscht man sich beim Kreis. Die Einrichtung einer Schnellbuslinie stärke außerdem den Wohn- und Wirtschaftsstandort vor Ort.

Inzwischen liegt ein langer Weg hinter den Planern der Schnellbuslinie. Gemeinsam hatten sie ein Planungsbüro in Kassel beauftragt, eine Machbarkeitsstudie durchzuführen und verschiedene Streckenvarianten zu prüfen. Dabei seien folgende Kriterien in die Bewertung eingeflossen: Geschwindigkeit, Direktheit, Förderfähigkeit und das Potential mit Blick auf die Anzahl der Fahrgäste pro Jahr. Im Oktober wurden im Kreishaus die Ergebnisse vorgestellt – mit der entsprechenden Linienführung. Schon heute würden auf diesen Strecken insgesamt mehr als 460.000 Pendler gezählt, rechnete der Kreis vor.