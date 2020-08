Schulstart in Wermelskirchen : i-Dötzchen richtig auf den Schulweg vorbereiten

Schulstart in Wermelskirchen

Wermelskirchen In der kommenden Woche beginnt wieder die Schule. Vorher sollte gerade mit Erstklässlern der Weg dorthin geübt werden, damit sie unbeschadet ankommen.

Kommende Woche beginnt die Schule. Und damit sind auch wieder viele i-Dötzchen auf den Straßen unterwegs. „Wir appellieren an alle Autofahrer umsichtiger zu fahren und im Bereich von Grundschulen besonders aufzupassen“, so Fritz Schmitz, Geschäftsführer der Verkehrswacht Rheinisch Bergischer Kreis e.V. in Wermelskirchen. Wer selbst einen Erstklässler zu Hause hat, kann – sofern noch nicht geschehen – auch jetzt noch den künftigen Schulweg üben.