Klimaschutz in Wermelskirchen : Mit Jobrad ins Rathaus und zum Termin?

Wermelskirchen Hamburg setzt auf klimafreundliche Dienstfahrten und bringt Beamte aufs Rad. In Wermelskirchen gibt es für die städtischen Mitarbeiter immerhin einen Anreiz zu radeln, Dienstfahrräder werden zurzeit nicht zur Verfügung gestellt.

Die Mobilität neu denken und ungewöhnliche Wege gehen? Die Stadt Hamburg will Medienberichten zufolge 40.000 Beamte aufs Rad bringen: Sie sollen Dienstfahrräder bekommen. Die Hansestadt hat sich auf die Fahnen geschrieben, zur Fahrradstadt zu werden. Die Beamten sollen mit gutem Beispiel voranradeln: dank eines Radleasingmodells. Interessenten können sich bei dem Anbieter ein Rad nach ihrem Geschmack aussuchen, die monatliche Leasingrate wird direkt vom Bruttolohn abgezogen. So kommt es zu einer Steuerersparnis.

Ein Modell auch für Wermelskirchen? Die Stadtverwaltung stellt ihren Beamten und Angestellten derzeit keine Dienstfahrräder zur Verfügung. Ein gesponsertes E-Bike war bis 2018 im Einsatz, wurde jedoch aufgrund eines Defektes außer Betrieb genommen. Das E-Bike war bis dahin durchschnittlich nur einmal pro Woche von städtischen Mitarbeitern genutzt worden, teilt Michael Weidner, Mitarbeiter des Hauptamtes, auf Nachfrage mit. Mitarbeiter des Bauamtes fuhren mit dem E-Bike zu Baustellen. Weidner: „Die Nachfrage fehlte. Daher haben wir bisher auf eine Neuanschaffung verzichtet.“ Anders als in Hamburg spiele die Topografie hier eine große Rolle, die Distanzen in die Ortsteile Dabringhausen und Dhünn seien groß. Ein Dienstrad würde sich eher für Kurzstrecken in der Innenstadt eignen. Aber die private Anschaffung eines E-Bikes werde durch die Möglichkeit, ein Gehaltsvorschuss zu bekommen, unterstützt. Vanessa Mühring, Mitarbeiterin im Jugendamt, hat das Angebot in Anspruch genommen und sich im Mai ein E-Bike angeschafft. Von Dabringhausen aus fährt sie jeden Morgen zum Rathaus, „es sei denn es regnet“, sagt sie. Und abends geht es wieder radelnd zurück. Etwa 100 Kilometer ist sie seither klimafreundlich gefahren.