Tierisches aus Wermelskirchen : Nach einem Küsschen für Lara war alles klar...

Wermelskirchen Seit Januar vervollständigt Mischlings-Hündin „Lola“ aus Sardinien den Leßenich-Clan. Die Hundedame hat alle Herzen im Sturm erobert.

Ende 2020 hatte Sandra Leßenich die junge Hündin, die im August geboren wurde, auf der Internetseite der Tierschutzorganisation „Pro Tier e.V.“ gefunden. Der Verein vermittelt Hunde und Katzen, die auf Sardinien auf der Straße leben, in ein neues, liebevolles Zuhause. Damals hieß Lola noch „Cleopatra“, „aber wir fanden, dass der Name nicht zu ihr passt“, erzählt die Hundemama, die sich gleich um die helle Hündin bewarb. Normalerweise besuchen Mitarbeiter der Organisation die potentiellen neuen Hundebesitzer vor Ort, was durch die Corona-Pandemie derzeit nicht möglich ist. „Wir haben ein Bewerbervideo gedreht und das neue Zuhause für Lola gefilmt“, erzählt Sandra Leßenich, die an einem Samstagabend im Januar die drei Kinder Leon (11), Lina (10) und Lara (5) zum Übernachtungsbesuch bei den Großeltern brachte und dann mit Ehemann Stefan auf den Anruf von „Pro Tier e.V.“ wartete, wann sie Lola abholen konnten. „Wir wussten, dass es Verzögerungen gab, weil die Fähre von Sardinien Verspätung hatte“, erinnert sich Stefan Leßenich an die Schnee-Nacht, in der er mit seiner Frau um 3 Uhr morgens zum vereinbarten Treffpunkt in Neuss fuhr, wo alle Hunde-Adoptiveltern in ihren Autos darauf warteten, dass ihr Vierbeiner zu ihnen in den Wagen gebracht wurde. „Wir waren an vierter Stelle dran“, sagt Sandra Leßenich. „Ich habe auf der Rückbank gesessen und Lola in eine Decke gehüllt auf dem Schoß gehabt.“ Den Kindern haben sie in der Nacht noch Fotos geschickt. „Wir sind morgens zum Frühstück hergekommen und haben uns alle schockverliebt in Lola“, sagt Lina über die Spielkameradin mit Fell, für die künftig andere Familienurlaube gebucht werden: „Statt ans Mittelmeer geht’s eben an den Chiemsee, wo man schön mit dem Hund laufen kann“, verrät die Medizinische Fachangestellte, die im Vorfeld schon „Dogsitter“ organisiert hat: „Mein Bruder wird notfalls einspringen, und auch unsere Eltern kümmern sich später mit um Lola“, sagt Sandra Leßenich, die sich in der Hundeschule „Nasenwelten“ von Arndt Weber um die Erziehung der lehrreichen Hündin kümmert. „Es ist ja wichtig, dass sie hört.“ Fürs Spielen sind Leon, Lina und Lara zuständig. Und für Küsschen...