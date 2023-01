Frost in Wermelskirchen Minusgrade erfordern besondere Maßnahmen

Eine oft unterschätzte Nebenfolge der einsetzenden Minustemperaturen sind zugefrorene Wasserleitungen in nicht geheizten und leerstehenden Immobilien. Denn Eis hat ein höheres Ausdehnungsvolumen als Wasser, weshalb Wasserleitungen regelrecht aufgerissen werden können. In der kalten Jahresperiode verlangen deshalb die Wohngebäude- und Hausratversicherungen in nicht ständig genutzten Wohnungen oder Häusern das Absperren der außenliegenden Wasserleitungen oder deren schützende Innenbelüftung. Schließlich verursachen frostbedingte Leitungswasserschäden jedes Jahr Kosten von 125 bis 150 Millionen Euro.