Miller Anderson im Haus Eifgen Ein Hauch Woodstock in Wermelskirchen

Willy Wagner am Bass und eben Miller Anderson kamen dann dazu. Nun war es Zeit für kernigen Blues-Rock der älteren Schule. Der erinnerte nicht ohne Grund an die frühen Deep Purple, als die sich noch nicht in stundenlangen Solo-Duellen ihrer drei Alpha-Männchen Ritchie Blackmore, Jon Lord und Ian Gillan ergangen, sondern noch der eher bluesigen Form des Hard Rock frönten.