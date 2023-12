Kattwinkelsche Fabrik in Wermelskirchen Boyband-Stimmung beim Mitsingabend mit „Miljö“

Natürlich waren es vor allem die wilderen Songs, die „Miljö“ zum Besten gaben, die beim Publikum besonders gut ankamen. Schön war dabei, dass auch die eigentlich eher ruhigeren Unplugged-Versionen, ihren rockigen Pendants in Sachen Energie in Nichts nachstanden. Die heftigsten Reaktionen – im positiven Sinne – gab es für die größten Hits des Quartetts: „Su lang die Leechter noch brenne“ etwa, mit seiner südamerikanisch angehauchten Melodie und der eingängigen Textzeile „Su lang beim Lommi die Leechter noch brenne“ war so ein Kandidat. Oder auch die neue Single „Et letzte Mol“ oder „Schöckelpääd“.