Amtsgericht Wermelskirchen : Milde Strafe für Kraftradfahrer ohne Führerschein

Wermelskirchen Ein 27-jähriger Wermelskirchener war am zweiten Weihnachtsfeiertag einer Streife aufgefallen, weil er ohne Helm unterwegs war und zu schnell fuhr.

Hätte er einen Helm aufgehabt, wäre er ihnen wohl kaum aufgefallen, sagte der 25-jährige Polizeibeamte, der mit seiner 26-jährigen Kollegin an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag Dienst gehabt hatte. „Wir waren in Fahrtrichtung Wermelskirchen unterwegs gewesen, als er uns entgegen kam. Der Fahrer war zu schnell dafür unterwegs, dass er keinen Helm trug. Deswegen drehten wir und fuhren ihm hinterher“, sagte der 25-Jährige.

Wie sie die überhöhte Geschwindigkeit festgestellt hätten, wollte die Richterin wissen. „Es ist natürlich eine Schätzung, da der Tacho im Auto nicht geeicht ist. Aber man achtet dabei auf einen gleichbleibenden Sicherheitstabstand und blickt dann auf den Tacho. Man zieht eine Toleranz von etwa fünf Kilometern ab – und so kann man dann abschätzen, wie schnell jemand fährt“, sagte die 26-Jährige. Ihr Kollege bestätigte: „Und das war in diesem Fall auf jeden Fall schneller als 25 Stundenkilometer.“

Da der Angeklagte im Gerichtsaal eine Fahrerlaubnis vorlegen konnte, die auch zum Tatzeitpunkt schon Gültigkeit besessen hatte, wurde dieser Anklagevorwurf fallengelassen. „Damit bleibt nur noch die Fahrt ohne Versicherung für das Kraftrad“, sagte die Staatsanwältin. Dafür forderte sie eine Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zu je zehn Euro. Der Angeklagte zeigte sich in seinen letzten Worten noch einmal geständig und reuig. „Ich will nie wieder hier auftauchen müssen“, sagte er mit leiser Stimme. Die Amtsrichterin schloss sich der Forderung der Staatsanwältin an und so konnte der 27-Jährige den Gerichtssaal mit einem blauen Auge in Form einer milden Strafe wieder verlassen.