Bürgermeister-Wahl in Wermelskirchen : Mike Galow will Angebote für die Jugend schaffen

Wermelskirchen Mike Galow (Die Linke) tritt bei der Bürgermeister-Wahl am 13. September gegen vier weitere Anwärter an. Außerdem ist er Spitzenkandidat seiner Partei und sein wichtigstes Ziel ist es, „die Linke wieder in den Stadtrat zu führen“.

Morgens führt ihn sein erster Gang an den Rechner. „Ich muss Nachrichten lesen“, sagt er. „Ich brauche jeden Tag Input zum Weltgeschehen.“ Input, das er für seine politische Arbeit nutzt, der er sich seit zehn Jahren verschrieben hat. Seit fünf Jahren ist er Mitglied bei den Linken und sein wichtigstes Ziel bei der Kommunalwahl ist es, „die Fraktion in den Stadtrat zu führen. Das ist mein Job als Ortsvorsitzender“, sagt Mike Galow und erklärt: „Das konservative Lager hat die Politik bestimmt in den letzten Jahren und es wäre gut, wenn wir uns etwas mehr links von der Mitte bewegen würden.“

Erst spät hatte sich der 43-Jährige zur Bürgermeister-Kandidatur entschieden. Und eigentlich auch nur, „um eine Gelegenheit zu bekommen, die Linke mal wieder mehr zu präsentieren.“ Kürzlich war er zur Podiums-Diskussion der Bürgermeister-Kandidaten vor dem Wirtschaftsgremium eingeladen, „die mir doch nie eine Einladung geschickt hätten, wenn ich nicht kandidieren würde“, gibt er ehrlich zu.

Info Mit Leib und Seele Wermelskirchener Geboren 1. Oktober 1976 in Remscheid, aufgewachsen in Wermelskirchen Ausbildung Bürokaufmann, später Umschulung zum Dachdecker Beruf Wegen gesundheitlicher Probleme kann er nicht mehr auf dem Dach arbeiten. Deshalb derzeit ALG II Empfänger. Familienstand ledig Politischer Werdegang 2003 Eintritt in die SPD, Wechsel zu den Piraten 2011, seit Mai 2015 Mitglied bei den Linken, heute als Vorsitzender des Ortsverbandes.

Politik für Wermelskirchen ist seine Leidenschaft. „Es ist eine schöne Stadt“, sagt er. „Ich bin hier aufgewachsen und bezeichne mich wirklich als Dellmann.“ Einen einzigen Lieblingsplatz hat er deshalb nicht, „weil es viele schöne Ecken gibt. Aber ich mag den Platz um den Weihnachtsbaum herum. Das ist schön ruhig.“ Viel Lärm könne er aufgrund seiner Gesundheit ohnehin nicht ertragen. Mit 32 Jahren hatte er einen Herzinfarkt. „Zu viel Stress und ungesunde Lebensweise“, erklärt er kurz im Gespräch mit dieser Redaktion.

Damals habe er im Büro gearbeitet, nach dem Infarkt umgeschult als Dachdecker. „Das würde ich heute immer noch gerne machen, aber das geht leider nicht mehr.“ Denn: Nach mehreren Operationen am Ohr – Galow litt unter Knochenfraß – wurde ihm ein Implantat eingesetzt, das den Knochen stabil hält. „Im Gegensatz zu anderen geht’s mir gut“, sagt Galow, der aufgrund der Situation von Arbeitslosengeld II lebt.

Dass er als Bürgermeister plötzlich Chef der Verwaltung mit über 500 Mitarbeitern wäre, macht ihm aber keine Angst. „Ich hätte Respekt“, gibt er zu. „Und ich bräuchte sicherlich Hilfe und Eingewöhnungszeit, aber ich bin lernfähig und hätte damit kein Problem. Ein anderer Stil kann ja auch ganz gut sein.“

Einsetzen will er sich in der Stadt für die Jugendarbeit. „Wir brauchen mehr Platz und Angebote für die Jugend hier, damit sie nicht nach Wuppertal oder Köln fahren müssen.“ Sofern sie motorisiert sind, denn der öffentliche Nahverkehr „müsste dringend ausgebaut werden“, so Galow, der selbst nicht Auto fährt. „Ich habe lange gespart, um den Rollerführerschein machen zu können, damit ich zu Terminen nach Bergisch Gladbach komme.“

Manchmal fährt ihn auch seine Tante, die einzige Verwandte, die Mike Galow noch in der Stadt hat. Ihr hilft er im Haus und im Garten. „Sie ist gerade 80 geworden und froh, dass ich mich kümmere.“ Zu seiner leiblichen Mutter hat er seit Jahrzehnten keinen Kontakt, sein Vater, der ihn mit 18 Jahren auf die Straße setzte, ist verstorben. Er war Alkoholiker, weshalb Galow selbst keinen Tropfen Alkohol anrührt. „Ich habe gesehen, wie Leute daran zerbrochen sind. Deshalb lässt man lieber die Finger davon.“

Neben der Politik ist Musik seine große Leidenschaft. „Heavy Metal“, verrät er. „Früher habe ich viel Musik gemacht, heute experimentiere ich mehr mit der technischen Seite.“

Außerdem mag er Modellbau. Am liebsten Eisenbahnen, „aber dafür fehlt mir gerade die Zeit“, sagt Galow, der lieber „Ideen und Anregungen in Anträge gießt und die in die Ausschüsse einbringt“, als abends auszugehen. „Ich gehe echt nicht gerne weg“, verrät er. „Ich gehe nicht in Kneipen oder Restaurants und Konzerte sind durch das Implantat im Ohr schwierig für mich. Da arbeite ich lieber für die Politik in Wermelskirchen.“

Die Chancen, dass er Bürgermeister in Wermelskirchen wird, schätzt er nach eigenen Aussagen ziemlich gering ein. „Ich selbst werde Rainer Bleek wählen, damit die sozialen Leistungen erhalten bleiben. Aber ich möchte, dass die Linke in den Stadtrat kommt, damit wir dabei mithelfen können, die Stadt weiter zu entwickeln.“