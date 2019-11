Leseherbst : Experte gibt Buchtipps für den Leseherbst

„Kintsugi“ von Miku Sophie Kühmel war eins der Bücher, die Mike Altwicker mitgebracht hatte. Foto: dpa/Jens Büttner

Wermelskirchen Der Herbst hat das Bergische Land fest im Griff. Draußen ist es kalt und ungemütlich. Es gibt kaum eine schönere Zeit, um sich von diesem tristen Umfeld mit einem spannenden Buch zu verabschieden. Doch was soll man sich auswählen – etwa 36.000 Neuerscheinungen in deutscher Sprache in jedem Jahr sprechen eine durchaus deutliche Sprache.

Ein bisschen helfen in diesem Dickicht könnte da der Abend mit Buchexperte Mike Altwicker, der schon seit einigen Jahren zweimal im Jahr aus Wiehl nach Wermelskirchen kommt, um in launiger Runde über eine kleine Auswahl aus diesen vielen Tausenden Neuerscheinungen zu berichten. Altwicker hatte acht Bücher mitgebracht, die er am Montagabend im Nebenraum der Stadtbücherei gewohnt sprechfreudig den gut 50 Besucher vorstellte.

Dabei mussten sich die Besucher aber erst einmal durch die Buchmessen- und Nobelpreis-Anekdoten des „Buchanimateurs“ hören, denn der „Thomas Gottschalk des Buchbetriebs“ liebte offensichtlich nichts so sehr, wie das launige Erzählen. Aber das machte er auf abwechslungsreiche und unterhaltsame Weise. Die Zuhörer hatten Spaß, es wurde viel gelacht. Was natürlich auch den Anekdoten lag, die Altwicker zwischen den Besprechungen einfließen ließ. Wenn er etwa über das Bestseller-Duo Iny Lorentz erzählte oder über seine Begegnung mit der Nobelpreisträgerin Olga Tokarczuk.

Aber natürlich standen die Bücher im Mittelpunkt. „Ich war schon einige Male bei seinen Veranstaltungen, Altwicker präsentiert die Bücher wirklich immer sehr abwechslungsreich und in lockerer Atmosphäre“, sagte Monika Weller. Altwicker habe bereits einige Male ihren Geschmack getroffen, auch wenn ihr Lieblings-Genre das der mittelalterlichen Romane sei. „Ich informiere mich ansonsten ganz vielfältig, im Internet, in den Buchläden oder auch in der Stadtbücherei“, sagte die Wermelskirchenerin.

Richtig begeistert von Altwicker war auch Michaela Schmitz. Die Lehrerin, die in Solingen arbeitet, war extra aus Bergisch Gladbach nach Wermelskirchen gekommen. Erfahren habe sie von Altwicker durch eine Kollegin. „Sie hat mir immer Bücher geschenkt, nachdem sie auf seinen Veranstaltungen war. Und als ich im Frühjahr zum ersten Mal selbst hier war, habe ich beim einen oder anderen Buch auch direkt in Geschenkform gedacht“, sagte Michaela Schmitz lachend. Seine Art zu erzählen erinnere sie immer an den Moderator und Musiker Götz Alsmann - „in dessen besten Zeiten“, wie Michaela Schmitz anfügte. Sie wolle Altwickers Beschreibungen der Bücher auf sich wirken lassen. „Ich habe mich noch nicht entschieden, mal sehen, wie das später aussieht.“ Sie selbst sei auf jeden Fall eine große Leseratte.