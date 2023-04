Wermelskirchen Mike Altwicker gibt seine beliebten Büchertipps

Es ist immer wieder amüsant, wenn Mike Altwicker den Weg nach Wermelskirchen findet. Denn der Buchmarktkenner und Literatur-Entertainer hat nicht nur eine gewinnende Art – sondern ist den Zuhörern, die am Dienstagabend in die Stadtbücherei gekommen sind, auch immer um einiges Wissen voraus. Auch in Sachen Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt kennt sich der Kenner bestens aus.