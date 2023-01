Zwei Brüder aus Wermelskirchen Mika und Tim Lütticke sind altgediente Sternsinger

Ende dieser Woche sind die Sternsinger wieder in ganz Deutschland unterwegs, um Gottes Segen für das neue Jahr in die Haushalte zu bringen – und um Geld für Kinderhilfsprojekte zu sammeln. In diesem Jahr geht es in erster Linie um die Kinder in Indonesien, die in teils schlimmen Zuständen leben müssen. Es geht um die Förderung der Kinder, um Bildung und soziale Teilhabe. Organisiert wird die jährliche Sammlung vom Aachener Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ – Ausführende sind aber die Kinder vor Ort in den Gemeinden, die sich mit Stern, Umhang, Krone und Sammelbüchse bei jedem Wind und Wetter auf den Weg machen. Eben nach dem Motto: Kinder helfen Kindern.