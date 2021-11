Wermelskirchener Sozialdemokraten wählen neuen Vorstand : Faubel und Richert an SPD-Spitze

Michael Faubel (l.) ist der neue Vorsitzende des SPD-Ortsvereins. Ihm zur Seite steht Markus Richert als Stellvertreter. Foto: Stephan Singer

Wermelskirchen Die bisherige Ortsvereins-Vorsitzende Petra Weber hatte sich bei der Hauptversammlung nicht mehr zur Wahl gestellt. Die neuen Vorsitzenden wurden einstimmig gewählt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Singer

Michael Faubel übernimmt den Vorsitz des SPD-Ortsvereins Wermelskirchen. Alle 23 abgegebenen Stimmen votierten bei der Hauptversammlung in der Gaststätte „Centrale“ für den Nachfolger von Petra Weber, der zuvor stellvertretender Vorsitzender war. Ihm zur Seite steht Markus Richert, der ebenfalls per einstimmigem Votum einen der beiden satzungsgemäß möglichen Stellvertreterposten übernimmt – der andere bleibt vakant. Die beiden SPD-Ortsvereinsspitzen wurden ohne Gegenkandidaten gewählt.

Die bisherige Vorsitzende Petra Weber hatte bereits im Vorfeld ihren Rückzug vom Amt angekündigt. Ebenfalls nicht mehr zur Wahl stellte sich Jan Magnus Bleek als stellvertretender Vorsitzender. Im Rückblick auf die vergangenen Amtszeit resümierte Petra Weber: „Wir haben die Kommunalwahl in 2020 als Partei gut hingekriegt, die Bürgermeisterwahl nicht – das hatten wir uns so nicht gedacht.“ Die Besetzung der Stadtratsfraktion sei mit schwierigen Entscheidungen verbunden gewesen: „Für manche auch mit schmerzhaften.“ Der angestrebte Wechsel in der Führung des Ortsvereins sei nunmehr möglich, da der scheidende Vorstand ein geeignetes Tableau an Kandidaten gefunden habe.

Als Kassierer bleibt Stefan Becker im Amt, seine Stellvertretung übernimmt Petra Weber von Stefan Wiersbin. Die Hauptversammlung bestätigte Schriftführer Daniel Wieneke sowie seine Vertreterin Heike Ortlieb-Meinert. Als Beisitzer im Vorstand fungieren Thordis Ruppio, Dagmar Krielke-Nikolay, Sven Garweg und Katharina Stroh.

Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Jochen Bilstein, dankte Petra Weber für ihre Arbeit als Vorsitzende. Sie habe die Parteiführung in einer für die SPD schwierigen Zeit übernommen: „Dem neuen Vorstand wünsche ich eine glückliche Hand. Er hat, was die Berliner Situation angeht, gute Vorzeichen.“ Der neue Vorsitzende Michael Faubel blickte aus: „Die Landtagswahl steht im kommenden Jahr an. Wir müssen aber schon jetzt die Kommunalwahl 2025 im Blick haben, denn dann wird ein Generationenwechsel stattfinden.“