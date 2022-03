Wermelskirchen: Reaktionen auf den Krieg in der Ukraine : Lieder für den Frieden

Wermelskirchen Nach der Messe in St. Michael hat der junge Chor „MiCaDo“ unter Leitung von Daniela Bornefeld die Menschen zum Mitsingen eingeladen.

Es ist ein Ruf nach Frieden, der am Sonntagmorgen aus der katholischen Kirche St. Michael klingt. Hevenu Shalom Alechem. So ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden. Die Sänger des jungen Chores „MiCaDo“ singen gegen den Krieg an. Sie haben ihr Repertoire auf Friedenslieder geprüft und gleich einen ganzen Schwung gefunden. „Wir wollen heute auch unsere Hoffnung ausdrücken und ein bisschen Kraft Richtung Ukraine schicken“, sagt Patrick Kiesecker, bevor er an das Keyboard zurückkehrt.