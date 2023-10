In Wermelskirchen Metzgerei 'Daum und Eickhorn' kämpft gegen Fachkräftemangel

Für Gerrit Schneider ist nach langer Überlegung klar: „Den Status beizubehalten, wäre das größere Risiko.“ Der Geschäftsführer von „Daum und Eickhorn Fleischwaren“, unter den Wermelskirchenern kurz „Daum“ genannt, schränkt die Öffnungszeiten seiner Geschäfte an der Telegrafenstraße und Eich sowie in Burscheid ein. Den Grund erklärt Gerrit Schneider so: „Meine Leute sind die besten in unserer Branche. Dafür sehe ich mich in der Verantwortung.“ Er wolle nicht seine Mitarbeiter dadurch bestrafen, dass keine Fachkräfte zu finden seien.