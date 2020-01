Wer vermisst Kupferkessel? : Metalldiebe auf Beutezug – Polizei sucht Geschädigte

In diesem Fahrzeug entdeckte die Polizei drei Kupferkessel. Foto: Polizei Rhein-Berg

Der Polizei gingen Metalldiebe ins Netz, die auch in Wermelskirchen auf Beutezug waren. Am Mittwochnachmittag gegen 15.35 Uhr kontrollierten Polizeibeamte im Rahmen einer DiebstahlfFahndung auf der Burger Straße einen weißen Lkw aus Bochum.

Auf der Ladefläche der vermeintlichen Schrottsammler entdeckten sie unter anderem mehrere große Kupferkessel. Einen davon konnten sie umgehend einem kurz zuvor angezeigten Diebstahl in der Eichholzer Straße zuordnen. Der gleiche Lkw war nach Angaben der Polizei zudem am gleichen Tag bereits im Irlerweg in verdächtiger Weise aufgefallen. Die Kupferkessel wurden sichergestellt, den übrigen Metallschrott mussten die Diebe auf Anordnung der Polizei beim Bauhof abladen, da sie keine Genehmigung für das Sammeln von Schrott vorweisen konnten.