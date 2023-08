Frau in Wermelskirchen angegriffen Polizei verhaftet Messerstecher nach Großeinsatz

Ein Großeinsatz für die Polizei im Bereich Belten, Wüstenhof, Lüffringhausen und Umgebung ging am Mittwoch, 23. August, gegen 18 Uhr zu Ende. In seiner Wohnung verhafteten Polizei-Spezialeinheiten einen 34-jährigen Wermelskirchener unter Einsatz eines sogenannten Tasers (Distanzelektroimpulsgerät). Der Verhaftete ist tatverdächtig, nur wenige Stunden zuvor gegen 13 Uhr auf der Balkantrasse in der Nähe der Berliner Straße eine 59-jährige Wermelskirchenerin angegriffen zu haben. Die Tat erfolgte mit einem „messerähnlichen Gegenstand“, wie Christian Tholl, Pressesprecher der Rhein-Berg-Polizei, im Gespräch mit unserer Redaktion erläuterte: „Wir wurden durch die Rettungsleitstelle darüber informiert, dass eine weibliche Person auf der Balkantrasse in Höhe der Straße Am Wasserturm durch einen unbekannten Tatverdächtigen verletzt wurde. Dazu habe der Täter einen messerähnlichen Gegenstand verwendet.“