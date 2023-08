Gefährliche Körperverletzung in Wermelskirchen Polizei fahndet mit Hubschrauber nach einem Messerstecher

Großeinsatz für die Polizei in Bereich Belten und Umgebung: Gegen 13 Uhr am Mittwochmittag, 23. August, griff ein bislang unbekannter Mann auf der Balkantrasse in Höhe des Wasserturms in der Nähe der Berliner Straße eine Frau an. Nach bisherigen Erkenntnisse der Polizei, erfolgte die Tat mit einem „messerähnlichen Gegenstand“, wie Christian Tholl, Pressesprecher der Rhein-Berg-Polizei, auf Nachfrage unserer Redaktion erläuterte.