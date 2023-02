Konzert in Wermelskirchen Die „geheime Welt“ eines Musik-Giganten

Der Tributeband „Mercy Street“ ist dieses Husarenstück gelungen, was sie bereits bei drei Konzerten in Wermelskirchen in der Kattwinkelschen Fabrik unter Beweis gestellt haben. Darunter ein ganz besonderer und unvergessener Auftritt: 2015 spielten die „Mercy Street“-Musiker ihr erstes Konzert überhaupt im Bistro-Katt und starteten damit in Wermelskirchen ihre Erfolgsgeschichte, die von Berichterstattern gelobt und von Live-Musik-Fans gefeiert wird und der Formation den Ruf als beste Peter Gabriel-Tributeband Deutschlands wenn nicht gar Europas eingebracht hat. Drei Jahrzehnte nach „Secret World“ widmet sich die Band „Mercy Street“ im Zuge ihrer aktuellen Tournee, die sie am Samstag, 11. März auch nach Wermelskirchen führt, diesem Werk von Peter Gabriel, das vielen Fans als Höhepunkt seines Schaffens gilt und die Essenz der künstlerischen Schaffens des Musik-Giganten widerspiegelt. Zur Neuauflage von „Secret World“ versprechen die „Mercy Street“ neben dem musikalischen Rückblick mit bekannten Hits wie beispielsweise „Come Talk To Me“, „Solsbury Hill“ oder „Sledgehammer“ weitere musikalische Überraschungen.