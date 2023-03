Konzert-Hommage an Peter Gabriel in Wermelskirchen „Mercy Street“-Band wird den Vorschuss-Lorbeeren gerecht

Der hatte vor 30 Jahren mit seiner „Secret world“-Tournee preisgekrönte Maßstäbe in Sachen Konzertproduktion gesetzt, an denen sich bis heute Groß-Konzerte orientieren. „Damals kostete eine Eintrittskarte zu einem Peter Gabriel-Konzert in der Dortmunder Westfalenhalle 48 D-Mark“, erinnerte Ulf Pohlmeier: „Die Produktion, die Peter Gabriel als facettenreicher Künstler damals umsetzen wollte, war derart aufwendig, dass die Welttournee erst nach über einem Jahr mit den Zusatzkonzerten einen Überschuss einspielte.“ Bei den aktuellen Konzerten fokussiert sich die Band „Mercy Street“ auf das 30-jährige Bestehen von „Secret world“, ohne das Konzept sklavisch zu kopieren. So setzten „Mercy Street“ beispielsweise mit dem Lied „Book of love“ in der Katt einen emotionsgeladenen Höhepunkt, der auf den „Secret world“-Veröffentlichungen von Peter Gabriel nicht enthalten ist.