Gewinnerin aus Wermelskirchen : Meister der Fleischerinnung überreichen attraktive Preise

Wermelskirchen In diesem Jahr war der erste gemeinsame Aktionsschwerpunkt der Fleischer aus Leverkusen, Rhein-Berg und Oberberg das Thema „New Cuts“. Beim BBQ verwandeln sich auch bisher unbekannte Fleischstücke in Edelstücke.

Das Fleischerhandwerk wirbt regelmäßig für gute Produkte und Regionalität. In manchen Discountern kostet 500 Gramm Hackfleisch weniger als Hundefutter. In diesem Wettbewerb betonen die Meister der Fleischerinnung Bergisches Land die Qualität ihrer Wurst- und Fleischwaren. In diesem Jahr war der erste gemeinsame Aktionsschwerpunkt der Fleischer aus Leverkusen, Rhein-Berg und Oberberg das Thema „New Cuts“. Beim BBQ verwandeln sich auch bisher unbekannte Fleischstücke in Edelstücke. „Die New Cuts zeigen uns, wie vielfältig verschiedene Fleischstücke verwendet werden können. Außerdem sind sie besonders aromatisch und haben einen etwas festeren Biss“, heißt es in einer Pressemitteilung.