Einbruch in Wermelskirchen : Diebe stehlen Kupfer für über 100.000 Euro

Reichlich Beute machten Unbekannte bei einem Einbruch in Wermelskirchen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Wermelskirchen Kabel und Kupfer entwendeten Täter bei einem Einbruch in eine Firma in der Albert-Einstein-Straße in Wermelskirchen.

(tei.-) Wie die Polizei mitteilte, brachen die Unbekannten zwischen Donnerstag, 25. August, etwa 2 Uhr, und Freitag, 26. August, 6.30 Uhr, in den Firmenkomplex ein. Aus den Lagerhallen der Firma entwendeten die bislang unbekannten Täter diverse Kabel sowie mehrere Tonnen Kupfer. Der Gesamtwert wird aktuell auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Einbrecher gelangten vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster ins Innere. Durch eine Notausgangstür erreichten die Täter einen angrenzenden Parkplatz, wo sie den Begrenzungszaun teilweise beschädigten.

Für Hinweise zu diesem Einbruch wenden sich Zeugen unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg.

