Europäische Mobilitätswoche in Wermelskirchen : Mehr Sicherheit für die Senioren

Wermelskirchen Zum Verkehrssicherheitstag der Europäischen Mobilitätswoche gab es vor dem Bürgerzentrum einige Aktionen, die für mehr Sicherheit sorgen sollen.

Beim Ein- oder Aussteigen in den Bus wird es brenzlig: Das erleben Naki Akat und Rita Salentin in ihrem Alltag als Busfahrer nicht selten. Dann fühlen sich Senioren mit Rollatoren unsicher und verzichten lieber auf die Busfahrt. Oder Kinder denken nicht an den toten Winkel und bringen sich in Gefahr. „Wir wollen heute für mehr Sicherheit sorgen“, erklärt Naki Akat am Sonntagnachmittag vor dem Bürgerzentrum – pünktlich zum Verkehrssicherheitstag zur Europäischen Mobilitätswoche.