Verkehr in Wermelskirchen : Mehr Sicherheit an der Landstraße 101

Limmringhausen Der Protest der Eltern in Limmringhausen hatte Erfolg. Die Stadt stellt 2021 Geld bereit, um Mittelinseln auf der stark befahrenen Landstraße zu errichten.

Aufatmen bei den Eltern, deren Kinder morgens an der Landesstraße 101 in Limmringhausen zur Bushaltestelle laufen müssen. Ihre Proteste gegen die mangelnde Sicherheit an der Stelle hatte nun Erfolg. Nicht nur, dass die Stadt bereits angekündigt hatte, an der Haltestelle, die sehr eng an der dicht befahrenen Straße liegt, für mehr Platz zu sorgen und den Wartebereich zu schottern. Jetzt hat auch der Fachausschuss grünes Licht dafür gegeben, dass im Haushalt 2021 die nötigen Mittel bereit gestellt werden, um an der L 101 Mittelinseln und Buswartehäuschen in Limmringhausen und Lüdorf einzurichten.