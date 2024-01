Motorsport in Wermelskirchen Mehr als 300 Besucher kommen zum Motorsport-Frühstück

Viele nehmen erstmal Platz und lassen sich Brötchen, Marmelade und Nutella schmecken, die Bernd Hildebrandt genauso wie Kaffee in seiner geheizten Halle auftischt. „Für mich ist das auch ein schöner Moment, um vor der Saison nochmal zusammenzusitzen“, sagt Silke Schmitz, die gerade an einem Kaffee nippt, „das tut gut für das Wir-Gefühl.“ Währenddessen bilden sich kleine Schlangen beim Fahrsimulator: Viele der jüngeren Besucher wollen in den bequemen Autosesseln Platz nehmen und am Steuer des Simulators ihr Glück versuchen. Gleich nebenan hat Guido Jäger vom MSC Dhünn eine Carrera-Bahn aufgebaut, an der vor allem Kinder erste Motorsportluft schnuppern.