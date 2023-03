Neuer Kindergartenbedarfsplan Mehr als 100 Kita-Plätze fehlen in Wermelskirchen

Info

Grundlage Als Grundlage für den Kindergartenbedarfsplan hat „biregio“ demografische Daten aus Wermelskirchen mit Stand von Dezember 2022 genutzt. Dazu kommen die Entwicklungen, dass Neubauten junge Familien nach Wermelskirchen locken und auch junge Familien in Häuser ziehen, die frei geworden sind, weil ältere Menschen verstorben sind. Marvin Schlicht von „biregio“ deutete die Zahlen: „Der Zuzug gleicht die Zahl der Verstorbenen aus.“ Als signifikant stellte Schlicht heraus: „Es besuchen derzeit 100 Kinder eine der Wermelskirchener Grundschulen, die in 2016 noch gar nicht in Wermelskirchen waren und auch nicht in Wermelskirchen geboren wurden.“

Aktuell Zur Zeit besuchen nach „biregio“-Angaben 981 Ü3-Kinder und 237 U3-Kinder eine Kita in Wermelskirchen. Dazu kommen die U3-Mädchen und -Jungen, die in einer Tagespflege betreut werden. „Der Tagespflegebereich ist in Wermelskirchen stark ausgeprägt“, kommentierte Marvin Schlicht.