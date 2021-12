Workshop im Rheinisch-Bergischen Kreis : Medienscouts beraten zu Gefahren der digitalen Welt

Rhein-Berg Medienscouts begleiten inzwischen an fast allen weiterführenden Schulen und Förderschulen im Kreis Kinder und Jugendliche durch die digitale Welt, warnen vor dort lauernden Gefahren und bieten Lösungen an. Pädagogen erhielten nun einen Workshop, um die Medienscouts schulen zu können.

Beim Cybergrooming werden Kinder und Jugendliche im Internet von – teils als Gleichaltrige getarnten – Erwachsenen angesprochen, belästigt und später unter Umständen sogar sexuell missbraucht. Damit sie dieser digitalen Gefahr vorbereitet begegnen können, erhielten die Teilnehmenden beim Workshop durch Fachleute von „Medienscouts NRW“ und der Präventionsfachdienste der Region viele wertvolle Hinweise, um ihrerseits wiederum die Medienscouts fitzumachen. Dabei ging es zunächst um die Begriffsklärung, die verschiedenen Formen und den Ablauf des Cybergroomings. Die Täter sind beim Cybergrooming auf beliebten Plattformen der Sozialen Medien oder auch in Videospielen wie Fortnite unterwegs, um dort ihre Opfer zu finden. Meistens geht es mit harmlosen Gesprächen los, dann werden die Kinder und Jugendlichen gedrängt, Bilder und Videos von sich zu schicken oder sogar sich in der analogen Welt zu treffen. Das Experten-Team zeigte Wege auf, wie das Thema in der Arbeit mit den Medienscouts aufgegriffen werden kann, um diese in die Lage zu versetzen, Kinder und Jugendliche für die Gefahr zu sensibilisieren.