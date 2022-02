Judosport in Wermelskirchen : Medaillenflut für JCW-Nachwuchs bei Bezirksmeisterschaft

Wermelskirchen Die Hoffnungen von Till Scheida wurden mit einer enormen Medaillenflut auf der Bezirksmeisterschaft angefacht: Vier Bezirksmeister mit Gold, einmal Silber, einmal Bronze und einmal Platz fünf, lautete das Endresultat.

Das Gartenfest bei Familie Borchardt gibt es für Nachwuchs des Judo Club Wermelskirchen (JCW) traditionell zum Gewinn von mindestens zwei Medaillen auf den Westdeutschen Meisterschaften. So fragte Trainer Till Scheida die jungen Sportler nun am Rande der U15-Bezirksmeisterschaften in Leverkusen: „So Freunde, wer macht von euch das Gartenfest klar?“. In den vergangenen Jahren haben die Athleten diese Vorgabe mit über vier Medaillen meist weit übertroffen, doch an eine gemeinsame Übernachtung und Aktion war damals nicht zu denken. Doch so langsam kommt alles wieder so richtig in Fahrt.