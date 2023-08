Ski-Club Wermelskirchen Mayla Robbe wird Dritte beim Badminton-Ranglistenturnier

Die Badminton-Abteilung des Ski-Clubs (SC) Wermelskirchen hat in der Mehrzweckhalle Dabringhausen ein großes Schüler-Ranglistenturnier ausgerichtet. Insgesamt 52 Spielerinnen und Spieler aus 15 Vereinen traten beim Badminton-Einzel-Ranglistenturnier (in den sogenannten Stufe D und E) der Altersklassen U11, U13 und U15 an, um möglichst viele Wertungspunkte für die Rangliste zu ergattern. Dabei werden natürlich auch Ergebnisse gesammelt, um sich für die nächst höhere Ranglistenstufe (C) auf Bezirksebene zu qualifizieren. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer trotzten den schwül-warmen Temperaturen in der Mehrzweckhalle und zeigten gute Leistungen und lieferte sich spannende Duelle. Insgesamt acht Spieler stellte dabei der heimische Ski-Club. Das berichtet Michael Hackstein, der Pressesprecher der Badminton-Abteilung des SC Wermelskirchen.