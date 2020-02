Außergewöhnliche Hobbys : Übung macht den Zaubermeister

Fingerfertig: Das Hobby von Maurice Kaminsky sind Karten- und Taschenspielertricks. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Wermelskirchen Bei Maurice Kaminsky fliegen die Karten und wirbeln die Münzen. Der 21-Jährige ist leidenschaftlicher Taschenspieler.

Maurice Kaminsky zieht eine Gummimatte aus der Tasche, dann holt er noch eine Packung Spielkarten aus seinem Rucksack. Der 21-jährige Wermelskirchener erzählt dabei von den „Grundprinzipien Aussuchen, Verlieren und Wiederfinden“, während seine Hände flink mit den Karten spielen. Er zeigt eine Karo Vier, hebt sie kurz hoch, legt sie wieder in das Deck Karten, mischt mehrfach durch, lässt dabei die Karten durch die Luft wirbeln wie ein Profi-Geber in Las Vegas. Dann hebt er das Deck an einer Stelle ab und präsentiert die zuvor gezeigte Karte. Eine Karo Vier. „Das sieht viel komplizierter aus, als es eigentlich ist“, sagt er bescheiden.

Das „Gambling“, am ehesten vielleicht mit Taschenspielen oder Falschspielen übersetzt, sei eine sehr mechanische Sache. „Wenn man die Grundregeln beherrscht, kann man damit etwa 70 Prozent der Kartentricks abdecken“, sagt Kaminsky. Allerdings, und das sagt der 21-Jährige mit einem leichten Lächeln, gehöre eine ganze Menge Übung dazu. „Das erste halbe Jahr ist eine Frustrationshölle. Ich war mehrfach davor, es wieder dranzugeben. Da war schon eine enorme Disziplin nötig, weil die Handgriffe und Bewegungen einfach sitzen müssen“, sagt Kaminisky. Aber auch jetzt, etwa drei Jahre später, ist Übung alles, um in Form zu bleiben, aber auch um neue Tricks zu erlernen. „Es gibt Tage, wenn ich frei habe, da übe ich vier Stunden. Ich filme mich dabei, habe Spiegel von drei Seiten aufgebaut, so dass ich mich genau beobachten kann“, sagt der 21-Jährige, der im wirklichen Leben als Erzieher arbeitet.

Info Inspiriert durch Shin Lim und Daniel Madison Vorbilder Maurice Kaminsky hat zwei große Vorbilder. Einmal den Kanadier Shin Lim, der mehrfacher Zauber-Weltmeister ist und auch bei America’s Got Talent gewann. Das andere Vorbild ist Daniel Madison. „Er ist auf der Straße aufgewachsen, war Falschspieler und kriminell. Aber das hat er hinter sich gelassen – und er vermittelt sein Wissen über das Gambling in Podcasts und Büchern“, sagt Kaminsky. Kontakt Wer sich ein Bild von Maurice Kaminskys Fähigkeiten machen will, kann das am besten über Instagram machen. Sein Nick lautet: maurice.kami

Das grundlegende Interesse an der Zauberei sei schon als Kind da gewesen. „Ich habe damals immer auf SuperRTL die Sendung ‚Der Magier mit der Maske‘ angesehen. Später ist das aber wieder ein wenig eingeschlafen“, sagt Kaminsky. Bis er vor drei Jahren im Jugendbereich der Kattwinkelschen Fabrik jemanden kennengelernt habe, der dort Kartentricks gemacht habe. „Das hat mich dann doch wieder fasziniert und gepackt. Das wollte ich auch lernen“, sagt der junge Mann. Die ersten Kniffe habe er sich noch abgeguckt, dann aber schon die ersten Bücher gekauft. „Mein Hauptinteresse an der Zauberei ist dabei die psychologische Seite, die Suggestion“, sagt Kaminsky.

Sein Hauptarbeitsmaterial sind Karten, aber auch Würfel und Münzen oder Pokerchips kommen zum Einsatz. Viele Übungsstunden später hat Kaminsky dann vor etwa zwei Jahren die ersten Auftritte gehabt. „Ich war bei Firmenfeiern eingeladen, bin aber auch beim Youthnited-Festival, bei der 100-Jahr-Feier des Imkervereins oder bei der Weihnachtsfeier des CVJM Hünger aufgetreten.“ Auch beim Projekt „Grenzfrei kreativ“ von Monica Barata sei er regelmäßiger Gast gewesen. „Das nächste Mal trete ich dort Ende April auf“, sagt der 21-Jährige.