Kabarett in Wermelskirchen : Bissig, lustvoll-provokant und bitterböse

Wermelskirchen Der preisgekrönte Kabarettist Matthias Tretter präsentierte am Freitagabend in der ausverkauften Katt sein siebtes Programm „Sittenstrolch“.

Matthias Tretter erholte sich in der Kattwinkelschen Fabrik am Freitagabend von einem praktisch einjährigen Filmriss: „Es ist einer der ersten Auftritte seit dem vergangenen Oktober. Es ist so, wie es vor allem junge Frauen von früher kennen – man geht saufen, wacht auf und ist schwanger. So geht‘s mir auch.“

Tretter ist ein echter Meister seines Fachs. Und diesem guten Ruf wurde in jeder Sekunde des Auftritts gerecht. Es seien nur noch zwei Weltmächte übrig, China und Amerika – also das kapitalistischste Land der Welt – und die USA, sagte er. Dabei sei China ein Land der Gegensätze. Sterile Labors, in denen Halbleiter produziert würden, die so klein seien, dass ein Virus darauf wie ein Blauwal wirke. Und Lebensmittelmärkte, auf denen es wie im zwölften Jahrhundert zugehe. „Das Exotischste, was man auf so einem Lebensmittelmarkt bekommt, ist Hygiene. Dabei dachte ich, dass die Regierung sich so gut mit Säuberungen auskennen. Aber Viren sind nun mal keine Uiguren.“ Aber natürlich nahm er auch andere Dinge ins Visier. Etwa der Wahn der Dating-Apps, die doch nur dafür sorgten, dass sich zwar alle elf Sekunden ein Single verliebe. „Aber nach elf Monaten wird sich wieder getrennt. Was umso schwieriger wird, weil man ja den perfekten Partner gefunden hat“, sagte Tretter. Dazu komme das Problem des Genderns. „Wo man hinschaut, überall nur noch Geschlecht – und nirgends mehr Verkehr.“ Überhaupt mochte Tretter seine Generation nicht so wirklich. „Früher gab es nicht immer sofort den Burn-out, wie bei uns heute immer. Wenn man da überfordert war, gab es den Burn-down.“