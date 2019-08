Gruppe Feiernder solidarisierte sich mit Angreifer : 29-jähriger Alkoholisierter greift auf Matinee Polizisten an

29-jähriger Alkoholisierter greift auf Matinee Polizisten an

Tagsüber blieb es auf der Kirmes ruhig, später mussten Polizisten eine Gruppe Angreifer in die Schranken verweisen. Foto: Viktor Marinov

Wermelskirchen Erst zu Stunde spitzte sich die Situation auf der Matinee zur Herbstkirmes zu. Einsatzleiter Andreas Weilermann resümierte nach diesem langen Einsatztag am Dienstagmorgen: „Aus polizeilicher Sicht ist der diesjährige Einsatzverlauf als ruhig zu bezeichnen.“

Allerdings gab es einige Auswüchse. Übermäßiger Alkoholgenuss in Verbindung mit tropischen Temperaturen führten dazu, dass drei Männer in polizeilichen Gewahrsam genommen werden mussten. Zwei hatten zuvor ausgesprochene Platzverweise der Polizei nicht befolgt. Ein 59-jähriger Wermelskirchener störte den Rettungseinsatz einer Rettungswagenbesatzung, indem er die Rettungskräfte beleidigte und bespuckte. Den Störer nahm die Polizei in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern.