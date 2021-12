Traditionsfirma aus Wermelskirchen : Materialmangel bei Heizungsbauern

Wermelskirchen Ausgerechnet zu Winterbeginn ächzen die Sanitär- und Heizungstechniker wie selten unter Materialmangel. Das trifft auch die Wermelskirchener Traditionsfirma Albert Haas KG. Noch kann sie aber ohne Notfallplan arbeiten.

Bernd Haas und seine Ehefrau Kai sind das Auf und Ab von Wirtschaftszyklen gewohnt. Immerhin existiert ihre Firma Albert Haas KG schon seit fast 90 Jahren am Markt und damit länger als jedes andere Sanitär- und Heizungsunternehmen in Wermelskirchen am Ort. Doch was sich aktuell in der Branche abspielt – das hat Gesellschafter Bernd Haas so auch noch nicht erlebt. „Es gibt Kollegen, die sich bereits mit Elektroradiatoren eindecken“, erzählt der zweifache Meister, der den Betrieb seit Anfang der 90er Jahre leitet und damit in dritter Generation fortführt. Bei ihm arbeite man zum Glück momentan noch ohne Notfallpläne. Heißt konkret: „Wenn bei unseren Kunden die Heizung kaputt geht, haben wir das bisher immer noch irgendwie hinbekommen.“