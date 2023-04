Wermelskirchen Material der Feuerwehr geht in die Ukraine

Hektische Betriebsamkeit herrschte in der Fahrzeughalle der Feuer- und Rettungswache Am Bahndamm: Auf Paletten haben Feuerwehr und Rettungsdienst dort Geräte, Equipment und Zubehör aufgebaut, das in der Wache nicht mehr zwingend benötigt wird. Das Material geht nun auf die Reise in die Ukraine, wo es dringend gebraucht wird, um Menschen zu bergen und Leben zu retten.