Kultur in Wermelskirchen Was ist denn schon normal?

Die Nachfrage nach unbeschwerten Momenten scheint offensichtlich ungebrochen. Das zeigte der Auftritt von Martin Zingsheim und seinen beiden Mitmusikern Claus Schulte (Schlagzeug) und Martin Weber (Gitarre und Geige). Der kleine Saal in der Kattwinkelschen Fabrik war praktisch ausverkauft. Das freute das Trio sichtlich, was vor allem Zingsheim anzumerken war, während seine beiden Sidekicks eher musikalische Akzente setzten. Etwa am Ende des ersten Lieds des Abends, das wie das Programm selbst heißt: „Normal ist das nicht“. Denn da setzte der Schlagzeuger urplötzlich zu einem Solo an, das von seinem Chef nur so kommentiert wird: „Normal macht er das nicht.“