Baustart auf dem Loches-Platz : Positive Stimmung auf dem Markt

Wermelskirchen Der Wochenmarkt zieht bald auf die Telegrafenstraße. Die leise Hoffnung unter den Händlern: mehr Laufkundschaft.

Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel fand am Freitag wie jede Woche der Wochenmarkt auf dem Loches-Platz statt – zum vorletzten Mal, vorerst jedenfalls. Denn ob die insgesamt acht Händler nach der Neubebauung des Loches-Platzes zu ihrem gewohnten Standort zurückkehren, ist noch unklar. Die Händler wirken angesichts des bevorstehenden Umzugs gelassen und mit dem neuen Standort zufrieden.

Loches-Platz Am Montag, 17. Februar, beginnen die Bauarbeiten und damit die Sperrung.

Wer wo steht, wurde am Freitagmorgen vor Marktbeginn geklärt: Die Markthändler gingen gemeinsam mit Mitarbeitern des Ordnungsamts den zukünftigen Standort an der Telegrafenstraße ab. Es wurden Standplätze ausgesucht und über Anschlüsse gesprochen. Insgesamt seien die Händler mit der zentralen Lage zufrieden, hieß es vonseiten der Stadtverwaltung. Denn es waren auch andere Plätze im Gespräch, etwa auf dem Parkplatz neben dem größten Naturweihnachtsbaums Deutschlands an der Carl-Leverkus-Straße – im Vergleich zur Telegrafenstraße eher abseits.