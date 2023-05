Wermelskirchen Marketingverein WiW zeigt sich nach Ratsbeschluss erleichtert

Um so glücklicher sei der Vereinsvorstand nun, weil dieser Betrag per Ratsbeschluss jetzt sogar noch aufgestockt wurde. „Mit einer breiten Mehrheit aller Ratsfraktionen und zwei Enthaltungen (FDP) wurde im Stadtrat über einen Zuschuss von 80.000 Euro entschieden. Auch für die Zukunft ist uns dieser Beitrag in Aussicht gestellt“, sieht der Vorsitzende André Frowein den Marketingverein nunmehr gut gerüstet: „Wir sind so froh, dass wir unsere für dieses Jahr geplanten Veranstaltungen wie geplant durchführen können.“ Nun könne sich der Vorstand mit dem gesamten Team wieder ganz für das einsetzen, was die Lebensqualität in der Stadt ausmacht.