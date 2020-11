Aktion in Wermelskirchen : Kommt auch Nikolausaktion mit dem „Abstands-Smiley“?

Wermelskirchen Nachdem die Martinsaktion des Marketingvereins „WiW“ gut angekommen ist, laufen bereits Überlegungen, zum Nikolaus eine weitere Aktion auf die Beine zu stellen.

Dürfen wir oder dürfen wir nicht? Die Frage, ob Kinder am Martinstag mit ihren Laternen losziehen und bei Nachbarn klingeln dürfen, hat die Stadt tagelang in Atem gehalten. Vor allem für die Kinder, die mit Feuereifer bunte Laternen für das Fest gebastelt hatten, war der Martinstag ohne Umzug und ohne Lieder trauriger, als in den vergangenen Jahren. Um den Kleinen doch noch ihren Spaß zu gönnen, gab es in einigen Straßen, in denen viele junge Familien mit ihren kleinen Kindern wohnen, Kerzen vor den Türen als Zeichen, dass die Kinder sich dort – mit dem gebotenen Sicherheits-Abstand versteht sich – eine Süßigkeit abholen dürfen. In der Innenstadt wies der niedliche Vinyl-Smiley, auf dem die Kinder mit Abstand stehen konnten, den Weg zu den teilnehmenden Geschäften, die Weckmänner für die Laternen-Träger bereit hielten.