Ausbildung in Wermelskirchen Marketingverein sucht noch dringend Betriebe für die nächste Schultour

Die Schultour mit dem Besuch in den Klassen startet am Montag, 29. Januar, im Berufskolleg. Am Dienstagvormittag geht es weiter im Gymnasium, am Mittwoch und Donnerstag sind Stationen in der Verbundschule geplant. In der Woche darauf, am 6. Februar, macht die Schultour dann Halt in der Sekundarschule. Viele Betriebe sind begeistert von dem Konzept. „Die Hückeswagener haben uns als Marketingverein angefragt, ob wir die Schultour auch für sie organisieren können“, erzählt Jasmin Riemann. Zum ersten Mal findet die Tour deswegen in diesem Jahr auch in der Nachbarkommune statt. Verbunden ist die Schultour mit der Einladung zur großen Ausbildungsmesse „Connect“, die 9. März im Bürgerzentrum.