Was macht eigentlich Marita Bahr? : Sozial stark engagiert – aber ohne Stress

Zur Person Marita Bahr ist in Wermelskirchenerin geboren und studierte nach dem Abitur am Gymnasium Wermelskirchen Mathematik, Philosophie und Musikwissenschaften. Ihre schulmusikalische Ausbildung absolvierte sie an der Folkwang Universität der Künste in Essen. Nach dem Schuldienst am Leibniz-Gymnasium in Remscheid folgte eine Tätigkeit am Lehrerausbildungsseminar in Wuppertal. Anschließend war sie Fachberaterin und Leiterin von Fortbildungsveranstaltungen für Musikpädagogen bei der Bezirksregierung in Düsseldorf. Ab 2003 leitete sie das Lehrerausbildungsseminar für das Lehramt Gymnasium/Gesamtschule in Essen. Fünf Jahre später wurde sie Leiterin des Gymnasiums in Wermelskirchen. 2018 ging sie mit 63 Jahren vorzeitig in den Ruhestand.