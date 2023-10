Premieren-Lesung mit Mario Schwarz in Wermelskirchen Kleine Hexen kommen zur Lesung ins Café Bauer

Der frisch gebackene Autor hat gemeinsam mit Illustratorin Sabine Rudersdorf zum Frühstück samt Lesung eingeladen. Der Andrang am Samstagmorgen im Café Bauer ist so groß, dass alle Tische im Nebenraum schnell besetzt sind und einige Familien sogar in den Sesseln nebenan Platz nehmen. Viele der jungen Zuhörer – wie Greta und Alicia – haben sich ihre Halloween-Kostüme angezogen. Auch einige Mütter und Väter sind kostümiert gekommen. Sie verbinden das Familienfrühstück mit dem Kennenlernen des neuen Buches.