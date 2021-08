Athletin aus Wermelskirchen bei den Olympischen Spielen : Einmal ins olympische Dorf und zurück

Die Damen der Skulptur „Begegnungen“ von Lüder Seedorf, die 1985 vor dem Rathaus enthüllt wurden, gehören für Olympionikin Marike Steinacker genauso zu Wermelskirchen wie die Kirmes. Für den Besuch im Rathaus trägt die Dikuswerferin ihre Olympia-Jacke aus Tokio. Foto (2): Kathrin Kellermann Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen Marike Steinacker erreichte bei den Olympischen Spielen in Tokio im Diskuswerfen den achten Platz. Jetzt erholt sich die Athletin bei ihrer Familie in ihrem Heimatort Dabringhausen – und freut sich auf die Kirmes in Wermelskichen.