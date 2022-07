13-Jährige aus Wermelskirchen : Marie Heizenreder ertanzt sich Gold beim World Cup

Wermelskirchen Eine 13-Jährige aus Wermelskirchen hat beim Hip Hop die Nase vorn. So deutlich, dass sie vom Dance World Cup in Spanien mit der Goldmedaille um den Hals heimkehrte.

Dance World Cup Die Veranstaltung fand vom 24. Juni bis zum 2. Juli in San Sebastian im spanischen Baskenland statt. Den deutschen Qualifikationswettbewerb hierfür hatte in diesem Jahr erstmals der deutsche Tanzverband TAF Germany („The Actiondance Federation“) ausgerichtet. Am „German Qualifiying“ in der Jahrhunderthalle Spergau in Leuna waren rund 1500 Starterinnen und Starter aus ganz Deutschland beteiligt gewesen. Sie hatten sich in verschiedenen Disziplinen gemessen. Die Ballettschule MoMo war in Leuna mit vier Tänzerinnen der Kategorie Hip Hop vertreten gewesen. Neben Weltmeisterin Marie Heizenreder hatten die 14-jährige Luana Mannel und die Fünftklässlerin Tobee Gonzalez die Qualifikation für den World Cup in San Sebastian geschafft.

Dass dieses Mal Kaykilar aus Wuppertal mit ihr eine Wettkampf-Choreografie einstudiert hatte, lag an dem frischen Wind, den Helder nach der Corona-Pause durch die Säle wehen ließ. „Mein Chefin und ich waren der Meinung, dass es nach dieser langen Durststrecke, in der es ausschließlich Online-Unterricht gab, einen jungen Herrn braucht, um unseren Mädels noch mal einen besonderen Motivationsschub zu geben“, erklärt Pil und freut sich, jetzt speziell Kaykilar mit an Bord zu haben: „Er macht seine Arbeit wirklich toll und hat auch Maries Talent sofort erkannt.“ Wie groß Maries Talent war, habe sich indes nicht erst bei dieser Weltmeisterschaft gezeigt: „Das konnte man schon sehr eindrucksvoll im Sommer 2019 sehen, als Marie mit unserem deutlich älteren Schüler Ole Wilkens als Duo in Portugal bei der letzten WM vor der Corona-Krise antrat.“ Damals habe es noch nicht für die Goldmedaille gereicht, „doch Marie setzte sich das Ziel, beim nächsten Mal unbedingt an der Spitze zu stehen“. Diese Glanzleistung hat sie nun vollbracht – und das, obwohl sie nach eigenen Angaben in der Corona-Krise eher lustlos am Online-Training teilgenommen hatte: „Unterricht per Zoom war nicht so mein Ding“, sagt sie und ergänzt, dass sie es dennoch in den langen Monaten des Distanzunterrichts zu keinem Zeitpunkt erwogen habe, dem Tanzen den Rücken zuzukehren. „Ich kann mir ein Leben ohne Tanzen einfach nicht vorstellen“, erklärt sie.