Kultur in Wermelskirchen Virtuose Musik, intelligenter „Quatsch“

Musik und Quatsch“ – so ist das Programm betitelt, das Kabarettistin Marie Diot am Freitagabend in der Kattwinkelschen Fabrik präsentierte. Und das fasst den Inhalt perfekt zusammen. Die unglaublich sympathische Künstlerin mit ihrer an eine Ananas erinnernde Dreadlock-Haarpracht wurde dabei verstärkt durch ihren Sidekick Fabian Groß. Das Publikum brach immer wieder in Gelächter aus, hörte aber dem musikalischen Teil ebenso aufmerksam zu.