Konzert in Wermelskirchen Kunstlieder beim Wohnzimmerkonzert im Haus Eifgen

Es ist aber bei Weitem nicht alles ganz ernst an diesem Donnerstagabend. So zieht sich als Running Gag durch das Konzert, dass die Sängerin keine Setlist auf der Bühne hat. „Jetzt rede ich schon wieder so viel, weil ich keine Liste habe und gar nicht weiß, was als Nächstes kommt“, sagt sie einmal schmunzelnd. Wie gut, dass es Dave Schwarz gibt, der vor der Bühne an seinem Flügel sitzt und als Souffleur für die jeweils nächsten Stücke fungiert, was immer wieder zu Kichern im Publikum führt.