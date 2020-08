Registrierungspflicht : Kontaktlose Registrierung im Restaurant

Marco Frommenkord und Anna Fanelli sitzen im Außenbereich von „ToscAnna“ und testen das Registrierungs-Tool auf dem Smartphone. Foto: Annika Lamm

Wermelskirchen Marco Frommenkord stellt den Wermelskirchener Gastronomen sein Tool kostenlos zur Verfügung. Damit können sich Gäste per Smartphone registrieren.

Seit Kurzem läuft es in Wermelskirchen nicht ganz rund zwischen den Gastronomen und dem Ordnungsamt. Denn dieses zeigt kaum noch Verständnis, wenn Cafés und Restaurants sich nicht an die Corona-Regeln halten. Dabei könne die Verantwortung nicht allein bei den Gastronomen liegen, da sind sich Anna Fanelli vom Restaurant „ToscAnna“ und Marco Frommenkord einig. Ein Tool, entwickelt vom Digitalexperten Frommenkord, soll nun zumindest die Registrierung der Gäste am Tisch vereinfachen – kontaktlos und über ihre Smartphones. „Wir sind dann zwar trotzdem noch auf die Mithilfe der Gäste angewiesen, aber es wird ein wenig einfacher“, sagt Fanelli.

Damit diese es leichter haben und auch ihre Daten besser geschützt sind, kann es demnächst in Wermelskirchen so ablaufen: Wenn sich Gäste an einen Tisch setzen, können sie einen auf dem Tisch ausliegenden QR-Code mit ihrem Smartphone scannen. Dann öffnet sich ein Formular, in das die Tischnummer, ein Benutzername und ein Passwort eingegeben werden muss. Der Gast kann anschließend selbst entscheiden, ob er ein Benutzerkonto anlegen möchte, das zukünftige Registrierungen über das Tool vereinfacht, muss dies aber nicht tun. Nun können die Kontaktdaten eingegeben werden – die Nutzung des Systems ist intuitiv. Dabei reicht ein Smartphone, um die Daten aller Gäste am Tisch einzutippen. Auch die Speisekarte des Restaurants ist bei dem Tool hinterlegt. So kann sogar kontaktlos bestellt werden. „Ganz wichtig ist, dass bei der Registrierung alle Daten hochverschlüsselt gespeichert und nach vier Wochen automatisch gelöscht werden“, erklärt Frommenkord. Beim Verlassen des Restaurants muss der Code dann noch einmal eingescannt werden.

„Wir nutzen den Prototypen seit Mai und sind sehr zufrieden“, sagt Anna Fanelli. „Viele Gäste finden das System ganz toll.“ Neben „ToscAnna“ können sich seit Ende Juli auch Gäste der Eisdiele Cordella über das Tool registrieren. „Und nicht nur Gastronomen könnten es zur Registrierung der Gäste nutzen, sondern auch Frisöre oder andere Geschäfte mit Registrierungspflicht“, wirft Anna Fanelli ein.