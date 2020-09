„Aufsuchende Jugendarbeit“ in Wermelskirchen : Marc Spiess (41) aus Wuppertal ist der neue Streetworker

Wermelskirchen Nach mehr als einem Jahrzehnt ist die Stelle der sogenannten „Aufsuchende Jugendarbeit“ in Wermelskirchen wieder besetzt worden.

Der gelernte Erzieher ist viel in der offenen Jugendarbeit aktiv gewesen, wo er unter anderem in Wuppertal diverse Graffiti-Workshops durchführte. Spiess ist Vater zweier Kinder. „Ich fange gerade an, Netzwerke in Wermelskichen zu knüpfen. Ich erkunde, welche Hilfsangebote vorhanden sind und auf welche ich bei Bedarf für Jugendliche zurückgreifen kann“, erläuterte Spiess. Unter anderem den Kinder- und Jugendtreff in der Kattwinkelschen Fabrik und das Jugendcafé (Juca) habe er bereits besucht. „Ich war auch schon an Stellen in Dabringhausen, die in der Vergangenheit wohl kritisch aufgefallen sind. Dort habe ich aber keine Jugendlichen angetroffen“, berichtete der neue Streetworker.